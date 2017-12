Ponta asigura militarii ca nu va recalcula toate pensiile, ci va gasi o solutie pentru pensii taiate

Guvernul nu va recalcula din nou toate pensiile speciale, in conditiile in care peste 90% dintre pensionarii militari au castigat in urma acestui proces, ci va cauta o "solutie echitabila" in cazuri punctuale, pentru acei pensionari care au avut de pierdut, i-a asigurat premierul Ponta pe militari.