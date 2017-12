Slate 7 functioneaza cu sistemul de operare Android al Google si va intra la vanzare pe piata din SUA in luna aprilie, cu un pret de pornire de 169 dolari, urmand ca pe parcursul acestui an sa fie disponibila si pe alte piete.

Noua tableta deschide o serie de noi produse de consum pe care HP le va pune in vanzare in acest an, a declarat Alberto Torres, un fost director al Nokia care conduce divizia de aparate mobile a Hewlett-Packard.

"Ne miscam rapid. Este o parte importanta a succesului pe aceasta piata", a spus Torres intr-un interviu.

Hewlett-Packard, cel mai mare producator de PC-uri la nivel mondial, a iesit de pe piata tabletelor in 2011, dupa ce a renuntat la productia TouchPad, care functiona cu sistemul de operare WebOS.

Pe masura ce tot mai multi cumparatori inlocuiesc PC-urile cu tablete, HP face o noua incercare de a intra pe aceasta piata, dominata de Apple si Samsung, in incercarea de opri declinul vanzarilor si al profitului, scrie MEDIAFAX.

HP a lansat in aceasta luna un laptop cu sistemul de operare Chrome al Google. Compania comercializeaza si o tableta cu sistemul de operare Windows 8 al Microsoft, destinata clientilor corporate.

Pe segmentul de consum, HP se confrunta cu o concurenta intensa din partea unor companii precum Amazon, care vinde tableta Kindle Fire de 7 inci, si Google, cu tableta Nexus 7.