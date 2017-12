Cele doua smartphone-uri utilizeaza cea mai recenta versiune a sistemului de operare Windows Phone si vor intra la vanzare pana la sfarsitul lunii martie.

Modelul Lumia 720 se incadreaza in categoria de pret mediu, cu 329 euro excluzand subventii de la operatori si taxe. Smartphone-ul, considerabil mai subtire fata de celelalte telefoane Lumia de pe piata, dispune de o camera de 6,7 megapixeli cu lentile Carl Zeiss.

Al doilea smartphone lansat, Lumia 520, va fi cel mai ieftin model cu Windows de pana acum al Nokia, cu un pret de 130 euro fara subventii de la operatori si taxe.

O oferta de smartphone-uri mai accesibile este cruciala pentru Nokia, intrucat compania finlandeza se confrunta cu concurenta tot mai intensa a modelelor cu sistem de operare Android, produse de companii din China, precum Huawei Technologies si ZTE, si vandute cu preturi chiar si de 90 de dolari, scrie MEDIAFAX.

Cele doua modele nu sunt compatibile cu tehnologia LTE, astfel ca nu vor putea utiliza retelele de generatia a patra.

Telefoanele vor fi lansate intai in cateva tari din Asia in acest trimestru, inclusiv Vietnam si Hong Kong, urmand sa fie introduse la nivel global pana in iunie. Lansarile Nokia vin intr-o perioada aglomerata pentru industria telecom, dupa ce rivali printre care Sony Corp, HTC si Huawei Technologies au prezentat noi smartphone-uri cu preturi ridicate.

HTC a lansat HTC One, iar Sony a inceput vanzarea Xperia Z, ambele folosind Android. Huawei a introdus, duminica, Ascend P2smartphone (Android), despre care afirma ca este cel mai rapid dispozitiv mobil 4G de pe piata.

Totodata, Samsung Electronics urmeaza sa lanseze in curand urmatorul smartphone din seria Galaxy, care va inlocui modelul S III.