Fondurile urmeaza sa fie folosite pentru a finanta reconstructia tarii dupa distrugerile cauzate de cutremurul urmat de tsunami din martie 2011.

Indicele Nikkei Stock Average se afla in urcare cu 12% in acest an, in timp ce actiunile JT au avansat cu 19%.

Totodata, potrivit MEDIAFAX, Japan Tobacco a anuntat ca va rascumpara un pachet de 6,2% din actiunile detinute de guvern pentru 250 miliarde de yeni (2,7 miliarde de dolari).

Grupul japonez este prezent si in Romania, prin intermediul diviziei locale a Japan Tobacco International.