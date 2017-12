"Chiftelutele testate pozitiv cu urme de carne de cal din Republica Cehia nu au ajuns niciodata la vanzare in vreun restaurant IKEA (nici in Romania). Produsele au fost temeinic verificate de catre colegii din Suedia responsabili pentru produsele din magazinele IKEA impreuna cu furnizorul nostru global. Totusi, noi am decis scoaterea temporara a chiftelutelor de la vanzarea din magazinul din Baneasa pentru verificarea suplimentara", a declarat Cornel Oprisan, retail manager IKEA Romania, potrivit MEDIAFAX.

Astfel, IKEA a dispus verificarea suplimentara a chiftelutelor vandute la restaurantul din cadrul magazinului din Bucuresti.

"Am decis verificarea suplimentara a chiftelutelor in Romania", a mai spus reprezentantul IKEA.

IKEA a retras chiftelutele de la vanzare din mai multe tari, dupa ce autoritatile din Cehia au descoperit urme de carne de cal intr-un lot de produse.

Tarile vizate sunt Cehia, Slovacia, Ungaria, Franta, Suedia, Marea Britanie, Portugalia, Italia, Olanda, Belgia, Spania, Grecia, Cipru si Irlanda.

"Tratam acest caz foarte serios si retragem de la vanzare pachete de un kilogram de chiftele din carne congelate din Slovacia, Cehia, Ungaria, Franta, Marea Britanie, Portugalia, Italia, Olanda, Belgia, Spania, Cipru, Grecia si Irlanda", precum si din Suedia", a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al grupului, Ylva Magnusson.