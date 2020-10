Modul agitat de viață ne face uneori să ignorăm cât de mult ne afectează mirosurile neplăcute. Dar să ne imaginăm aromele favorite: poate pâine proaspată, cafea fierbinte, aroma sărată a mării, sau mirosul umed de padure.

Am pregătit pentru tine câteva proiecte DIY (do it yourself) cu ajutorul cărora vei putea realiza simplu și rapid un deodorant de cameră natural, care va împrospăta aerul din locuința ta. Cele cinci idei minunate de odorizante naturale pentru casa dumneavoastră vor îmbunătăți parfumul încăperilor și vă vor oferi o stare de bine, scrie Bright Side.