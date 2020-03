Povestea cafelei a inceput pe la 1400, cand a fost descoperita intamplator de un pastor. De atunci si pana acum, aceasta si-a schimbat gustul, aroma, intensitatea si forma in functie de dorintele si placerile intregii omeniri. Cafeaua, cea care ne trezeste in fiecare dimineata si fara de care nu ne-am putea incepe activitatile in forma, este unul dintre cele mai irosite alimente de pe planeta. De cate ori ai facut cafea dimineata si nu ai reusi sa bei decat foarte putin din cana pentru ca te grabeai sa pleci de acasa? Fiindca stim ca esti mereu pe fuga, dar vrei sa arati bine in fiecare moment din viata ta, iti propunem cateva tratamente pe baza de cafea. Nu irosesti cafeaua si in acelasi timp aduci un plus de stralucire parului, tenului si corpului tau.

