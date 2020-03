4 martie 1977 a fost o zi de care multi inca isi amintesc cu durere si teama. La orele serii, Romania a fost lovita de un cutremur devastator, cu magnitudinea de 7,4 grade pe scara Richter. Nu doar intensitatea, ci si durata lunga a cutremurului, de 55-56 de secunde, a contribuit la distrugerea insemnata a Bucurestiului.



Peste 35.000 de locuinte s-au prabusit in intreaga tara, orasul Zimnicea fiind ras de pe fata pamantului si reconstruit ulterior de la zero. Au fost in jur de 1.570 de victime, intre care si personalitati marcante ale epocii, ca Toma Caragiu sau Alexandru Bocanet.

