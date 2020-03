Animalele de companie fac parte din viata noastra, ne aduc mereu fericirea pe chip, le acordam toata atentia chiar si atunci cand ajungem obositi acasa, dupa o zi grea la munca. Fiecare animal de companie are farmecul lui, fie ca are o personalitate speciala, fie ca are un aspect unic. In urmatoarele sectiuni va prezentam cateva pisici care pot fi diferentiate extraordinar de usor datorita semnelor pe care le au inca din nastere, potrivit brightside.me