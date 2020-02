Din cand in cand, fiecare dintre noi ne gandim la faptul ca ar trebui sa tinem regim si sa facem sport, dar motivatia necesara ne lipseste cu desavarsire. Iar cand motivatia lipseste, scuzele de genul "nu am timp", sau "e tarziu", functioneaza doar pentru persoanele care nu sunt pregatite sa depuna efortul necesar pentru a face o schimbare. Cu ajutorul celor de la Bright Side am gasit cateva fotografii care nu doar ca te vor motiva, dar te vor face sa vrei sa mergi chiar acum la sala.