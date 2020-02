Dragostea se manifesta in multe moduri, iar cei care iubesc cu adevarat stiu ca detaliile sunt cele care fac diferenta, potrivit Bright Side . Atunci cand ajungi sa ai o relatie de lunga durata, devi din ce in ce mai confortabil in preajma persoanei iubite. Lucrul cel mai important este ca aceasta sa te iubeasca si sa te accepte cu tot cu micile "imperfectiuni". Artista Amanda Oleander a reusit sa surprinda perfect viata de cuplu in ilustratiile sale si cu siguranta foarte multe persoane se vor regasi in ele.