Cu totii facem greseli in viata, multe dintre ele fara ca macar sa fie anticipate sau sa le constientizam. Primul pas in a trece peste acest esec ar fi sa intelegem cat de uman este sa se intample asa si sa ne asumam deciziile. Pentru ca sta in firea omului sa faca descoperiri si sa inteleaga diverse lucruri, multe dintre ele inspirate de diverse hotarari. De cele mai multe ori deciziile luate de noi sunt rezultatul unor experiente persoanale, dar cea mai mare problema intervine atunci cand ajungem sa ne reprosam faptul ca nu am analizat "problema" asa cum trebuie. Insa, nu ai vreo garantie niciodata pentru nimic - cel mai bine este sa risti si sa inveti sa traiesti cu ce ai ales - iata cateva motive pentru care ar fi mai bine sa nu regreti niciodata deciziile luate via Lifehack