Este important sa stim care sunt inventiile uimitoare pe care le folosim si in ziua de astazi, dar mai ales care dintre acestea au fost initiate de catre femei. Multi dintre noi am aflat, din diferite surse, cat de greu era sa traiesti ca femeie intr-o societate care nu iti permitea sa faci prea multe, dar totusi aceste femei au incalcat standardele timpurilor. Iata cateva lucruri minunate pe care le-au inventat acestea si pe care le folosim in viata de zi cu zi, potrivit brightside.me