Atunci cand suntem mici, ni se spune foarte des ca am mostenit ochii de la mama si nasul de la tata (sau invers). In unele familii, semnele din nastere speciale, culoarea ochilor si anumite trasaturi neobisnuite se pot transmite din generatie in generatie, informeaza Bright Side . Exista totusi si cazuri in care doi membri ai familiei sa semene izbitor. Cateva astfel de cazuri vei gasi si in articolul ce urmeaza.