Daca in urma cu cativa ani sa ai un televizor era privit ca un moft si ceva scump, in prezent acest "serviciu" este permis in aproape toate locuintele, indiferent de situatia financiara. Insa, asta nu inseamna ca problemele de cotidian dispar, pentru ca privind programele TV nu faci altceva decat sa neglijezi unele lucruri care chiar conteaza in viata ta. Nu se sugereaza sa fii atat de radical incat sa renunti cu totul la acest stil de viata - pana la urma serviciile de streaming au acaparat si cucerit - dar cu siguranta se poate face o triere a ceea ce urmarim si recomandam din rubricile de televiziune. Thought Catalog povesteste despre cateva lucruri care se pot intampla cand renunti la televizor.