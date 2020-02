Traim intr-un secol al vitezei. Lucrurile se fac in cantitati mari, repede si preferabil bine. In goana noastra de a ne depasi limitele - pe plan personal sau profesional - ajungem sa ne epuizam fara ca macar sa ne dam seama. Starea de oboseala fizica si psihica a primit si o catalogare - burnout. Aceasta afectiune are mai multe simptomve si include mai multe simptome care se manifesta in mai multe etape. Fara sa fie neaparat o boala, epuizarea la locul de munca implica nu doar stres, ci si alte semne care sunt usor de identificat. mai ales cand vin la pachet. Cativa dintre cei mai cunoscuti factori care implica extenuare la locul de munca, asa cum au fost identificati de Psycology Today , ii gasesti in prezentarea de aici.