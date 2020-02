Timpul trece repede cand vine vorba despre cum cresc copiii. Nu este vorba ca lucrurile sunt relative, cat despre faptul ca atunci cand esti parinte ti-ai dori ca unele momente sa fie pentru totdeauna si sa opresti timpul in loc. Din pacate, nu se poate. Si cumva, adultii raman agatati in unele obiceiuri de care ar trebui sa se descotoroseasca atunci cand copiii au mai crescut. Despre cele mai comune, ciudate si amuzante lucruri pe care parintii le fac cand vine vorba despre copiii lor, puteti citi in galeria via Best Life Online