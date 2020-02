Facebook, Instagram, Twitter si alte platforme de socializare au schimbat pentru totdeauna modul in care lumea comunica. In goana de a fi validati de prietenii virtuali, foarte multi dintre noi ajungem sa mintim despre cine si cum suntem. Si, pentru a fi pe placul unora ne pierdem identitatea. Ca este vorba despre locul de munca, despre viata privata, despre realizari, foarte multe persoane au tendinta de a exagera in social media. Doar pentru a crea oportunitati de comunicare, de care nu au neaparat nevoie. Poti citi despre acestea, asa cum au fost selectate de Best Life Online , in prezentare: