Oricat am vrea sa negam lucrul acesta, manichiura este importanta atunci cand vine vorba de aspectul fizic. Mainile sunt tot timpul la vedere, asa ca trebuie sa avem niste unghii ingrijite si sanatoase daca vrem sa facem o impresie buna. In cazul in care unghiile tale se exfoliaza, sunt prea moi, sau lipsite de stralucire, am gasit cateva alimente, inspirati de, care te vor ajuta sa le redai stralucirea si frumusetea.