Generatiile vor avea mereu o prapastie intre ele. Exista diferente de opinii, gandiri care s-au dezvoltat altfel, in functie de mediul si timpul in care s-a crescut, dar mai ales conceptii care conditioneaza maturizarea. Bunicii pot ajuta foarte mult in procesul de crestere al nepotilor, doar ca, in elanul lor de a sfatui, ajung sa-si sfatuiasca proprii copii despre a fi parintii - nu oricum, creand tensiuni mari. Doar pentru ca ei cred ca stiu cel mai bine ce inseamna sa cresti un copil si stiu exact ce presupun astfel de provocari. Best Life Online prezinta cateva lucruri gresite pe care bunicii nu ar trebui sa le spuna niciodata propriilor copii, atunci cand au devenit parintii. Pentru ca suint sanse foarte mari ca ce a functionat in urma cu cateva decenii, sa nu mai fie de interes si cu randament bun acum.