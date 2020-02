Corpul uman inca este o enigma, cu intrebari mai multe decat raspunsuri, mai ales in ceea ce priveste modul de functionare. O adevarata masinarie, organismul inca ne surprinde, pe masura ce se afla tot mai multe despre acesta. Surprinzatoare, anatomia umana este fascinanta din mai multe puncte de vedere - biologic, insa, puncteaza diverse detalii uimitoare. Iar aici ne referim la ingredientele pe care corpurile noastre le au, fara ca macar sa stim despre ele. Desigur, in cantitati neglijabile, dar exista. Listverse a facut o lista si le poti descoperi si tu in prezentarea noastra.