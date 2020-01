In fiecare an, pe data de 30 ianuarie sunt sarbatoriti Sfintii Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul si Ioan Gura-de-Aur ca cei mai mari invatatori si pastori ai Bisericii. In cele ce urmeaza va prezentam cateva traditii si obiceiuri legate de acesta sfanta zi.



