Pisicile sunt niste creaturi minunate, datorita faptului ca fac lucrurile intr-un mod unic, scrie Bright Side . Este fascinant felul in care pot adormi oriunde, pe orice suprafata, iar pozitiile in care se aseaza sunt de-a dreptul ilare. Daca esti iubitor de pisici, sau de animale in general, cu siguranta ziua ta va deveni mai buna dupa ce vei vedea aceste fotografii cu pisicute somnoroase.