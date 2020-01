Atunci cand facem curatenie in casa, ne dam seama ca avem multe lucruri pe care trebuie sa le aruncam. Doar ca nu toate obiectele de care noi trebuie sa ne lipsim ar trebui sa ajunga la cosul de gunoi. Din motive de siguranta, de sanatate sau pentru ca riscam amenzi. In conditiile in care trebuie sa fie preluate si ridicate de firme specializate in reciclare. Best Life Online vine cu cateva solutii pentru acele lucruri care nu ar trebui niciodata aruncate la gunoi.