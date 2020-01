Smartphone-urile au revolutionat modul in care comunicam, in care interactionam si cum ne conturam stilul de viata. Desi au diverse avantaje din punct de vedere tehnologic si usureaza multe sarcini care pana atunci erau dificile din lipsa de resurse, telefoanele mobile inteligente vin si cu cateva dezavantaje. Pe cat de utile se dovedesc in diverse situatii, atat impovareaza din alte puncte de vedere. Pentru ca iti afecteaza sanatatea mai mult decat anticipezi. Iata cateva greseli pe care Brightside le-a identificat si cum le poti indrepta.