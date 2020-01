Lectiile pe care le primim in viata sunt, cel mai des, primite din propriile greseli. Uneori invatam ceva din ele, alteori riscam sa le repetam. Dar sunt, cu siguranta, multe lucruri pe care le putem face mai bine, daca suntem putin mai atenti la ce ni se intampla. Poate ca suntem tentati sa primim sfaturi de la alte persoane, cu ceva mai multa experienta, dar la fel de bine am putea tine cont de deciziile luate de noi si cum ne-au conturat ca indivizi. Poti citi despre cateva dintre cele mai importante lectii de viata, asa cum au fost selectate de Lifehacks , mai jos. S-ar putea dovedi utile in dezvoltarea proprie.