Se spune ca, uneori, noi suntem cei mai mari dusmani ai nostri. Pentru ca ne punem piedici in realizarea scopurilor si pentru ca suntem prea aspri cu noi. Asta pentru simplul fapt ca renuntam sa ducem la capat proiecte provocatoare, crezand ca nu suntem in stare sa le facem fata. Increderea este esentiala in bifarea realizarilor personale sau profesionale. Daca tot suntem la inceput de an si, cel mai probabil, multi dintre noi si-au trasat deja niste obiective si rezolutii, ar trebui sa stim de unde sa incepem. Credem ca cel mai important este sa fim mai increzatori. Poti invata cateva trucuri care sa te ajute, din galeria de mai jos, cu sfaaturi propuse de Best Life Online