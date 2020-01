Despre fulgii de ovaz stim deja ca sunt incredibil de benefici pentru sanatate si tonus. Alimentul minune nu lipseste aproape niciodata de pe masa la micul-dejun servit de Regina Elisabeta a Marii Britanii, suverana care a implinit 93 ani.



Continutul de fibre, vitamine si minerale te ajuta sa fii mai energic, mai binedispus, contribuie la scaderea colesterolului si la intarirea sistemului imunitar. Si, de parca nu ar fi de ajuns, fulgii de ovaz te ajuta si in lupta cu kilogramele in plus.



Asigura senzatie de satietate, apetit redus, calorii putine – cum s-ar zice, cam tot ce iti poti dori de la un aliment. Totusi, sunt insuficient de cunoscute utilizarile sale alternative pentru frumusete. Atentie: deloc de neglijat! Iata cateva trucuri de frumusete la indemana care include fulgii de ovaz.



Te-ar putea interesa si: