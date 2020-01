Acum ca a inceput un nou an, deja ne ducem cu gandul la urmatoarele locuri unde am putea sa ne petrecem concediul, potrivit telegraph.co.uk . Anul acesta, propune-ti sa calatoresti mai departe, in locuri exotice, si sa descoperi noi culturi. Iata care sunt cele mai bune alegeri in materie de destinatii pentru anul acesta.