O raceala inseamna o stare de disconfort, un organism slabit si simptome care te fac sa te simti oricum, dar nu bine. La indicatiile medicului administram tratamente care se pot dovedi eficiente, insa corpul nu se vindeca doar pentru ca luam medicamente, siropuri, si aplicam diverse produse sperand ca vom scapa de raceala. Mai ales daca nu ne ajutam singuri. Asta pentru ca in perioada cand suntem bolnavi trebuie sa contribuim la insanatosire si sa renuntam la unele obiceiuri care pot agrava raceala. Poti citi despre acestea, asa cum au fost selectate de Best Life Online , in galeria de prezentare.