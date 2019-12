Fiind unul dintre cei mai importanti sfinti ai Bisericii Ortodoxe, Sfantul Vasile cel Mare, considerat pazitor de duhuri rele, se sarbatoreste in fiecare an pe data de 1 ianuarie. Astfel, ne-am gandit sa va prezentam cateva obiceiuri de care sa tii cont in prima zi din noul an.



Te-ar putea interesa si: