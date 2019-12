La fel ca in fiecare an, si in 2019 am fost nevoiti, din pacate, sa ne luam ramas bun de la mai multe personalitati din Romania. De la oameni politici, scriitori pana la actori de renume si muzicieni de mare valoare sau jurnalisti, creatori de moda si oameni din sport, nu putini sunt cei care ne-au parasit in acest an, lasand un gol ce nu ar putea fi astupat. Astfel, in cele ce urmeaza va prezentam cateva persoane cunoscute care ne-au parasit in anul care se apropie de final.



Te-ar putea interesa si: