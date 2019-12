Daca nu sunteti adeptele unui machiaj mai indraznet in timpul anului, Revelionul este ocazia perfecta in care sa iesiti putin din zona de confort si sa experimentati cu machiaje inedite, scrie cosmopolitan.com . De la sclipici, machiaj holografic, smokey eyes, pana la liniile de tus grafice, imaginatia make-up artistilor depaseste limitele in aceasta perioada a anului. Daca vrei sa stralucesti si sa atragi privirile tuturor in noaptea dintre ani, ti-am pregatit cateva idei de machiaje, care sa te faca sa te simti cu adevarat speciala.