Cand un om devine parinte este evident ca anumite instincte, care pana atunci erau in hibernare, se trezesc si ghideaza cresterea copiilor. Ca este vorba despre a citi carti ce servesc ca lectii sau despre a asculta de sfaturile celor mai in varsta, mamele sau tatii au tendinta sa exagereze in modul cum gestioneaza dezvoltarea si educarea celui mic. Pentru ca uneori aleg sa creada in niste lucruri nedovedite, conceptii care intr-un anume mod au ajuns sa fie oferite de altii, fara vreun temei. Doar ca nu sunt decat niste mituri ce nu ajuta cu nimic. Poti citi despre selectia facuta de Best Life Online mai jos.