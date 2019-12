Pasim in noul an cu speranta ca lucrurile vor merge cel putin la fel de bine precum in 2019. Incepem anul cu determinate, curaj, credinta ca putem face lucrururile mai mult si mai bine pentru noi si pentru cei din jur. Diferenta dintre oamenii de succes si cei care nu reusesc sa-si atinga obiectivele este data de 3 elemente: motivatie, perseverenta, incredere. Este baza pentru tot ce urmeaza in viata noastra. Astfel, in cele ce urmeaza va prezentam cateva citate care sa te inspire si sa te impulsioneze sa iti doresti mai mult de la noul an.