In apropierea sarbatorilor, ne gandim tot mai mult la mesele in familie, pline cu bunatati traditionale. Odata pusi in fata mancarurilor, parca nu ne mai putem opri. Influentati de traditie, educatie si religie, oamenii au tendinta sa faca excese alimentare. De sarbatori, ne inghesuim prin magazine pentru a cumpara mancaruri alese si uitam cu desavarsire de alimentatia echilibrata. De aceea, in cele ce urmeaza ne-am gandit sa iti impartasim cateva reguli, enuntate de psihologul Angela Nutu, pe care ar fi bine sa le urmezi in perioada care urmeaza pentru a nu exagera cu mancarea de Craciun si de Anul Nou:



Te-ar putea interesa si:

In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.