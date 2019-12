Cele mai multe cazuri de intoxicare cu ciocolata a animalelor au fost inregistrate in perioada Craciunului, scrie Bright Side . Desi majoritatea stapanilor sunt constienti ca anumite mancaruri pot fi extrem de periculoase pentru sanatatea animalutului lor, statisticile demonstreaza ca acestea se intampla foarte des in perioada sarbatorilor de iarna. Pentru ca mai este foarte putin pana la Craciun si vrem ca animalutele sa fie ferite de pericole, am facut o lista cu cateva lucruri care pot fi nocive pentru acestea si trebuie evitate.