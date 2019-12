Imediat dupa sarbatorile de iarna, s-ar putea sa nu ai dispozitia necesara sa faci prea multe lucruri. Te vei simti ceva mai ostenit si fara chef in a incepe, efectiv, ceva anume. Doar ca, primele zile de dupa Revelion sunt perfecte pentru planificari, pentru schimbari, pentru a veni cu idei care sa te ajute sa-ti fie mai bine in noul an. Pentru ceva inspiratie in acest sens, iti spunem ce propuneri au facut cei de la Wise Bread , care poate ca te vor ajuta si pe tine.