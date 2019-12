Politicienii spun lucruri trasnite! Nici in 2019 nu am scapat fara sa auzim lucruri amuzante spuse de politicienii romani, fie in Parlament, fie in conferinte de presa. In acest sens, "vedeta" anului este, de departe, fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, care a reusit sa ne amuze in special cu cormoranii. Asa cum era de asteptat, din top nu puteau lipsi declaratiile fostului prim-ministru si candidat la prezidentiale, Viorica Dancila, care ne-a "incantat" cu "bagajul" sau de greseli gramaticale. Asadar, ne-am gandit sa trecem in revista cele mai interesante gafe facute de politicienii romani in 2019.





