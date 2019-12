Deserturile de Craciun ar trebui sa nu ocupe prea mult timp in preparare, mai ales daca meniul este deja aglomerat si nu-ti permiti nici sa faci compromisuri. Plus ca, daca ai lansat deja invitatii pentru prieteni si familie, stii clar ca nu poti renunta la partea de dulciuri, mai ales ca multi se asteapta sa guste si ceva fursecuri sau bomboane pregatite in casa. O solutie la indemana ar fi sa optezi pentru deserturi care se fac rapid, usor si pentru care nu ai nevoie de ingrediente prea multe. Daca nu necesita coacere, cu atat mai bine. Gasesti cateva sugestii in galeria de prezentare - de la fursecuri, la ciocolata calda si briose!

