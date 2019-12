"Cuvintele dezvaluie starea de spirit, caracterul si dispozitia vorbitorului", spunea unul dintre cei mai importanti oratori greci ai Antichitati, Plutarh.



Tot mai multe persoane sunt afectate de stresul profesional. Stresul reprezinta principala cauza a majoritatii bolilor. Romanii se numara printre europenii afectati in foarte mare masura de stres. Conform unui studiu realizat in 2017 de catre Organizatia Internationala a Muncii, 70% dintre romani sunt stresati la locul de munca. Avand in vedere aceste date, ne-am gandit sa ne mai relaxam putin si sa mai uitam de griji cu ajutorul unor expresii care ar putea contribui la starea noastra de bine.







Te-ar putea interesa si:

In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.