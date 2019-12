Este sezonul romantismului. Chiar daca "furi" un sarut sub vasc, sau fredonezi "All I Want For Christmas Is You" a lui Mariah Carey, trebuie sa recunosti ca dragostea a devenit un simbol al sarbatorilor de iarna, la fel cum este si bradul impodobit. Orasele sunt pline de luminite si zapada, in targurile de Craciun miroase a vin fiert, iar noi nu ne putem abtine din a asocia aceste lucruri cu romantismul.



Daca doresti ca in aceasta iarna sa faci ceva deosebit impreuna cu partenerul /partenera ta, de care sa va aduceti aminte cu drag toata viata, nu ezitati sa mergeti in una dintre urmatoarele destinatii.

