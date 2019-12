In prejma sarbatorilor de iarna ne putem simti coplesiti de indatoriri si datorii. De la cumparat cadouri la organizat intalniri, pana la planificat meniuri si trimis invitatii sau decorat casa, toate implica stres. Unul dintre cele mai solicitante lucruri care vine la pachet cu bucuria Craciunul este modul in care iti planifici banii. Indiferent de cat de organizat ai fi, tot ajungi sa platesti pentru diverse lucruri mai mult decat ti-ai permite si ti-ar trebui. Exista, insa, mai multe trucuri pe care daca le urmezi, poti face economii importante in sezonul acesta. Poti citi despre acestea in galeria de prezentare. Daca optezi sa le pui in practica sunt sanse mari sa nu mai incepi Anul Nou cu datorii.



