Craciunul este o sarbatoare a abundentei, insa aceasta perioada a anului, marcata de multe alimente, cadouri si veselie, creeaza un impact consistent asupra mediului inconjurator si produce milioane de tone de deseuri in fiecare an, potrivit Thomson Reuters Foundation, citat de Agerpres Pe masura ce gradul de constientizare a populatiei in legatura cu modificarile climatice creste tot mai mult, numerosi oameni isi fixeaza obiectivul de a-si reduce deseurile menajere si de a se bucura de o sarbatoare prietenoasa cu mediul.Prezentam mai jos 10 feluri pentru a reduce emisiile de carbon si deseurile de Craciun.