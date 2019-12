Lumea s-a schimbat radical. Cel putin daca trebuie sa compari modul in care oamenii ajungeau sa se intalneasca si sa se casatoreasca in urma cu cativa ani si cum o fac acum. Daca in prezent nu exista limite, discretie sau orice restrictii de nicio parte, in urma cu cateva decenii barbatii erau cei care initiau o discutie, iar femeile abia daca aveau dreptul sa ignore acest lucru, considerat o curtoazie. Acum, flirtul nu mai este un subiect tabu. Doamnele nu se mai jeneaza sa fie ele cele care ii abordeaza pe cei pe care ii plac si ei nu se mai tem sa o priveasca in ochi pe ea, de teama ca aceasta va fi afectata.Poti citi in galeria de prezentare despre regulile care defineau modul in care se faceau cuceririle sau cum se planifica o intalnire in urma cu zeci de ani. Selectie facuta de Best Life Online