Cu siguranta ca fiecare dintre noi reactionam diferit in fata stresului, atunci cand suntem solicitati pentru diverse activitati. Raspundem intr-un anume mod si suntem constienti de reactiile noastre, altfel ca ne este la indemana sa facem fata nervilor mai usor. Doar ca, uneori, atacurile de panica si anxietatile ne fac sa dezvoltam obiceiuri care nu sunt bune pentru sanatatea noastra. Sunt involuntare si desi par inofensive amplifica riscul de boli, de intensificarea a starilor de tensiune si de senzatie de nemultumire. Inainte de a le stopa, trebuie sa le recunosti. Citeste despre ele in galeria de prezentare, asa cum au fost selectate de Best Life Online