Traditia sosirii lui Mos Nicolae isi are originea in povestea unui personaj care a existat cu adevarat - episcopul Nicolae de Myra, care a trait in Myra-Lichia, in secolul al IV-lea. Lui Nicolae de Myra ii sunt atribuite numeroase fapte bune fata de cei saraci si napastuiti, dar si miracole, numele sau traducandu-se prin "biruitor de popor". Provenind dintr-o familie instarita, la moartea parintilor sai, si-a daruit intreaga avutie celor nevoiasi.



In alta ordine de idei, una dintre cele mai cunoscute legende despre Mos Nicolae este povestea celor trei fete sarace, care neavand zestre, nu se puteau casatori si urmau sa fie vandute de tatal lor unor barbati instariti. Legenda spune ca Sfantul Nicolae, aflandu-le durerea, le-a aruncat fiecareia pe geam, intr-o noapte, cate un saculet de bani, care a cazut fie in ciorapii pusi la uscat, fie in ghete. De aici provine obiceiul ca darurile de Mos Nicolae sa fie puse in ghete, conform volumului "Cartea de Craciun" de Sorin Lavric.



Pentru ca noaptea de 5 spre 6 decembrie se numara printre cele mai asteptate din an, va prezentam cateva obiceiuri care aduc zambetul pe buze nu doar copiilor, ci si adultilor.



