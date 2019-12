Iarna vine cu multe capcane, cand vine vorba despre cum ai grija de tine. Cumva, ai senzatia ca nu ti se poate intampla nimic, doar ca nici macar nu iti dai seama cand incepi sa te simti tot mai moale, tot mai apatic si cu o stare generala de rau. Din fericire, sanatatea fizica si psihica se mentin tinand cont de cateva sfaturi ce lucreaza in beneficiul tau. Tot ce ai de facut, conform Best Life Online , este sa ai grija ca in lunile de sezon rece nu te lasi afectat de temperaturile scazute. Dar mai ales sa mentii sanatatea emotionala, mentala si fizica la cote normale. Pentru ca acum ai cea mai mare nevoie din an sa fii alert.