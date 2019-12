Va mai aduceti aminte de vremurile in care parintii va cereau sa stati nemiscati la poze si, pana apasau butonul aparatului, vi se parea ca trece o vesnicie? Sau de ipostazele usor penibile in care, copii fiind, pozam impreuna cu familia, in fata bradului, a unui tablou sau a unei carpete? Astazi, astfel de poze ne trezesc un sentiment de nostalgie si e greu de spus daca am vrea sa le uitam sau, dimpotriva, daca simtim nevoia sa ne "laudam"cu ele in fata prietenilor. Iata cateva exemple:

Te-ar putea interesa si:

Mai multe despre poze, albume, familie, adult

Iti plac articolele noastre?

Intra si tu in comunitatea noastra! ×