Lumina si caldura sunt doi factori externi care influenteaza ritmul biologic al organismului nostru. De aceea, iarna, temperaturile scazute si perioadele mai scurte din zi cu lumina naturala, ne pot afecta dispozitia si starea generala, randamentul poate fi scazut, iar starile de oboseala si extenuare sunt resimtite mai frecvent. Alimentatia este, poate, cea mai eficienta si la indemana modalitate prin care putem combate perioadele in care rezervele noastre de energie se afla la cote mai scazute. In acelasi timp, sistemul nostru imunitar este suprasolicitat in perioadele mai reci din an, iar o dieta adecvata poate contribui la o functionare optima a acestuia. O alimentatie bogata in fructe si legume de sezon, dar si un aport ridicat de elemente nutritive ne poate pregati organismul pentru iarna si ajuta la cresterea imunitatii.



Pentru a putea face fata schimbarilor frecvente de temperatura si pentru a-l putea feri de episoadele cu viroze si raceli, organismul nostru are nevoie de un mix de vitamine, antioxidanti si minerale. Iata ce poti consuma:



